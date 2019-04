Итоги 7 апреля: Второй тур выборов, новое предложение Порошенко и США уходят из Ливии

ЦИК объявила официальные итоги первого тура выборов

ЦИК обработала 100% протоколов с мокрыми печатями после первого тура президентских выборов в Украине. Да, согласно подсчетам Центральной избирательной комиссии, победу в первом туре выборов получил Владимир Зеленский – 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко – 15,95% голосов избирателей. Именно эти два кандидата проходят во второй тур выборов, который теперь официально состоится 21 апреля.

Кроме того, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня во второй тур выборов. Он будет голубовато-серого цвета и будет иметь размер значительно меньший, чем в первом туре выборов: в длину – всего 20 сантиметров.

"Текст избирательного бюллетеня (...) печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 на 155 миллиметров, голубовато-серого цвета, с защитным знаком и защитными волокнами, с использованием защитных графических элементов",– сообщили в ЦИК.

Также с 7 апреля гражданам, которые по уважительным причинам не смогут проголосовать по месту регистрации, можно приходить в отделение Государственного реестра избирателей с необходимыми документами для изменения места голосования. Заявления будут принимать до 16 апреля.

Новое предложение Порошенко

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко сделал новое предложение своему оппоненту Владимиру Зеленскому относительно теледебатов на "Олимпийском" стадионе. Да, он предложил провести дебаты не 19 апреля, как говорилось ранее, а 14.

"Хочу отметить, что 14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе ("Олимпийском", – ред.), именно там где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, что 19 или 20 часов будет оптимальным сроком",– сказал Порошенко.

Он призвал приходить на стадион зрителей и все телеканалы, чтобы дебаты были проведены, "как хотел Владимир Зеленский".

"Сойти с этой позиции будет безответственно по отношению к стране и по отношению к избирателям", – сказал Порошенко о вероятном отказе Зеленского от дебатов.

Порошенко ответил на предложение Кличко сдать анализы в WADA: Я эти тесты пройду сразу , как это ранее предлагал легендарный украинский боксер Владимир Кличко.

"Немедленно, в начале следующей недели приедут сюда и руководство, и эксперты этой организации (WADA –ред.). Я эти тесты пройду сразу же по их прибытию. Это чрезвычайно важно. Потому что я считаю, что большой угрозой является то, когда есть даже подозрение, что главнокомандующим страны может сать человек с наркотической зависимостью", – подчеркнул Порошенко.

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что Вашингтон закроет границу с Мексикой, если у него не будет другого выхода. "Мексика должна задержать всех нелегалов и не позволять им проделывать долгий путь до США", – написал Трамп.

По его словам, США готовы закрыть границу или ввести пошлины против Мексики.

....However, if for any reason Mexico stops apprehending and bringing the illegals back to where they came from, the U.S. will be forced to Tariff at 25% all cars made in Mexico and shipped over the Border to us. If that doesn’t work, which it will, I will close the Border.......

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 апреля 2019 г.