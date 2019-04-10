Экс-кандидат в президенты Насиров вновь подал в суд на врача

Новости Украины: Бывший руководитель ГФС Роман Насиров подает в суд на ведущего кардиолога Украины Максима Соколова.

Роман Насиров снова подал иск на врача-кардиолога Максима Соколова, который давал показания против бывшего руководителя ГФС в суде.

Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Роман Насиров снова подал в суд на врача Максима Соколова. Не дадим этому абсурду затеряться под одеялом, которое накрыло информационное пространство накануне выборов. Максим Соколов - интервенционный кардиолог в Институте кардиологии им.Академика Н.Д.Стражеско - под присягой подтвердил, что Насиров врёт о своем состоянии здоровья. За правду, которая была озвучена в рамках закона, Насиров требует от врача 1 миллион гривень возмещения", - написала Супрун.

Отмечается, что Шевченковский суд Киева уже рассматривал это дело и полностью отказал в удовлетворении иска. Но Насиров подал апелляционную жалобу.

"Завтра состоится финальное заседание по делу. Таким образом коррупционеры пытаются создать прецедент: запугать врачей свидетельствовать о фейковых диагнозах", - подчеркнула Супрун.

Она подчеркнула, что Соколов - один из ведущих кардиологов в Украине.

Напомним, Роман Насиров 10 апреля подал иск на правительство из-за объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Шевченковский райсуд Киева не удовлетворил иск экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насиров к врачу, который давал показания по делу против него. Насиров обвинял врача и медицинское учреждение в разглашении диагноза и в оказании ему помощи без согласия. Экс-чиновник просил признать эти действия незаконными и компенсировать ему 1 миллион гривень.