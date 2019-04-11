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Береза заявил, что пророссийская резолюция в ПАСЕ ничтожная

Береза заявил, что пророссийская резолюция в ПАСЕ ничтожная
09:33 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Народный депутат Борислав Береза отказался общаться с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой и потребовал извинений от нее за ложь и недопустимое поведение

Народный депутат Украины Борислав Береза заявил, что в украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы считают ничтожным проект резолюции, которым пророссийское лобби пытается отменить санкции и вернуть российскую делегацию в Ассамблее.

Береза заявил, что проект резолюции ни на что не влияет, а исключительно запутывает проблему и ее не решает. По его словам, это и не дает россиянам вернуться в ПАСЕ. При этом, из-за этого им не удается усилить возможность влияния на членов Парламентской ассамблеи, на которых накладываются санкции.

Сообщается, что в кулуарах ПАСЕ народному депутату Бориславу Березе пыталась задать вопрос представительница российского пропагандистского телеканала Ольга Скабеева. При этом, Береза отказался с ней общаться, пока Скабеева не попросит прощения  за недопустимое поведение и ложь, имевшие место на предыдущей сессии ПАСЕ в январе.

В ПАСЕ в среду, 10 апреля, прошли дебаты по срочной процедуре по обсуждению доклада, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее.

Отмечается, что за  отмены санкций против российской делегации в ПАСЕ выступает генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.  В своем отчете о деятельности генсек СЕ предлагает очередной сценарий по возврату России в ПАСЕ, которая уже несколько лет не заявляет свою делегацию в Ассамблее и не платит взносы в бюджет СЕ из-за санкций, введенных в 2014 году после начала военной агрессии против Украины и нарушения Москвой устава и принципов Совета Европы и международного права в целом.

Планируется, что в конце мая 2019 года Комитет министров Совета Европы рассмотрит вопрос о возможном лишении России репрезентативных прав в организации из-за неуплаты в течение двух лет членских взносов. На сегодняшний день долг РФ перед Советом Европы составляет 32 млн евро.

В январе 2019 года во время Парламентской ассамблеи Совета Европы представитель пропагандистского телеканала "Россия 1" телеведущая Ольга Скабеева провокационно и агрессивно пыталась вмешиваться в общение первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко с украинскими журналистами. Тогда, народный депутат Борислав Береза физически "прикрывал" коллегу по парламенту и заблокировал доступ к Геращенко представителей "группы поддержки" российского государственного телеканала.

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ПАСЕ, Видео, Борислав Береза, Проект резолюции, Ольга Скабеева.
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