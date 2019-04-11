Христя Фриланд: Канаде есть чему поучиться у Украины

Сотрудничество между Украиной и Канадой в сфере кибербезопасности позволяет обеим странам перенять ведущий опыт противостояния постороннему вмешательству в демократические процессы.
Такое мнение выразила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
“Высокопоставленный американский чиновник недавно сказал мне, что Украина - это российская лаборатория для исследования враждебного вмешательства, поэтому взаимодействие с Украиной дает США возможность понять, что происходит, и как защитить собственную страну. Канада считает так же”, - сказала Фриланд.
“У нас есть основания беспокоиться относительно враждебного вмешательства в нашу демократию. Это точно происходит, и с приближением выборов нам следует искать способы противостоять этому”, - отметила министр.
Напомним, в начале года Канада объявила, что поможет Украине противостоять враждебной пропаганде и защитить целостность избирательной системы.