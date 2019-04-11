Христя Фриланд: Канаде есть чему поучиться у Украины

Новости Украины: Сотрудничество Канады и Украины является “действительно взаимовыгодным, когда речь идет о защите наших демократий”.

Сотрудничество между Украиной и Канадой в сфере кибербезопасности позволяет обеим странам перенять ведущий опыт противостояния постороннему вмешательству в демократические процессы.

Такое мнение выразила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

“Высокопоставленный американский чиновник недавно сказал мне, что Украина - это российская лаборатория для исследования враждебного вмешательства, поэтому взаимодействие с Украиной дает США возможность понять, что происходит, и как защитить собственную страну. Канада считает так же”, - сказала Фриланд.

“У нас есть основания беспокоиться относительно враждебного вмешательства в нашу демократию. Это точно происходит, и с приближением выборов нам следует искать способы противостоять этому”, - отметила министр.

Напомним, в начале года Канада объявила, что поможет Украине противостоять враждебной пропаганде и защитить целостность избирательной системы.