Порошенко заверил, что не причастен к коррупционным схемам в "Укроборонпроме"

Новости Украины: Петр Порошенко заверил, что не причастен к хищениям в "Укроборонпроме".

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что он не имеет отношения к любым коррупционным скандалам, о которых в последнее время сообщали СМИ, в том числе по "Укроборонпрому".

Об этом президент Украины заявил в эфире радио НВ.

"Я подчеркиваю, что к никаким коррупционным схемам президент Петр Порошенко не был причастен. Я это утверждаю и подчеркиваю. Мне не было известно ни о каких коррупционных схемах и я с совершенно чистой совестью сегодня вам это говорю и честно смотрю в глаза, в том числе, и правоохранительным органам", - заявил он.

"Если человек виновен, бежать надо не на телевизионные шоу. И ждать надо не даты выборов. А надо идти в любой правоохранительный орган, в том числе в те, которые абсолютно никак не зависят от президента - НАБУ, САП, ГБР, Министерство внутренних дел", - подчеркнул Порошенко.

Он выразил удивление тем, что расследование, которое ведется о деятельности концерна "Укроборонпром" с 2016 года, публикуются накануне выборов.

"Что вы ждали три года? Что вам еще нужно было и почему дело не в суде? Этот вопрос к НАБУ, к САП, во все правоохранительные органы. Если мы говорим о деле, которое сейчас презентуется по энергетическому сектору - это дело 2015 года. Четыре года, что вы искали? Почему намеренно и сознательно происходит утечка из правоохранительных органов? И эта утечка происходит прямо за неделю до выборов", - подчеркнул Порошенко.

"Безусловно, когда бы эта утечка не состоялась, за две недели, или за два года, я требую, чтобы у нас было абсолютно непредвзятое прозрачное расследование. И результаты расследования должны быть сообщены обществу", - добавил он.

В то же время Порошенко заявил, что расследование по "Укроборонпрому" это удар по армии.

"Подчеркиваю это. Это удар по сектору обороны и безопасности. Это удар по сотням тысяч людей, которые работают в оборонной промышленности страны, работают днем и ночью. И именно благодаря их труду у нас появились дроны, появились ракеты, у нас появились средства радиоэлектронной борьбы, у нас появилась высокоточное оружие и много других вещей", - напомнил президент.

Порошенко настаивает, что обвинения должны звучать не только и не столько с экранов телевидения, а если есть какие-либо основания, доказанные правоохранительными органами - дело должно немедленно попасть в суд.

"На суде должно быть как можно больше журналистов, активистов для того, чтобы представленные доказательства были проанализированы, суд примет решение и независимо от того, какую должность занимает, как бы близко к любому руководителю в государстве он не находился - этот человек должен обязательно оказаться в тюрьме", - заявил он