Гройсман о поддержке Порошенко во втором туре: Он нормально ходит

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уклонился от ответа на вопрос журналистов о том. поддержит ли он во втором туре выборов президента Петра Порошенко.

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман на вопрос журналиста телеканала "Общественное" о том, поддержит ли он во втором туре кандидатуру действующего президента Украины Петра Порошенко ответил, что тот "нормально ходит".

Таким образом, премьер-министр уклонился от ответа на вопрос и пояснил журналисту, что не заметил того, что Петр Алексеевеч нуждается в поддержке.

В кулуарах Киевского форума по безопасности, сегодня, 11 апреля, Гройсман ответил журналистам, что не собирается в отставку в ближайшее время. Он подчеркнул, что выборы президента не являются поводом для отставки премьера. По его прогнозам, парламент будет работать до октября, когда в Украине должны состояться парламентские выборы. Отмечается, что Гройсман возглавляет правительство Украины с апреля 2016 года.

Напомним, 29 января 2019 года Порошенко официально заявил, что собирается участвовать в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года. Порошенко отметил, что участвовать в выборах-2019 его побудило чувство глубокой ответственности перед страной. Тогда же, премьер-министр Владимир Гройсман открыто заявил, что на выборах поддержит кандидатуру Петра Порошенко.