Скачать
Четверг, 11.04.2019
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность
Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность
Лунин не сыграет против Реала в Ла Лиге
Лунин не сыграет против Реала в Ла Лиге
Мелания Трамп посетила библиотеку: фото
Мелания Трамп посетила библиотеку: фото

Гройсман о поддержке Порошенко во втором туре: Он нормально ходит

Гройсман о поддержке Порошенко во втором туре: Он нормально ходит
15:32 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уклонился от ответа на вопрос журналистов о том. поддержит ли он во втором туре выборов президента Петра Порошенко.

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман на вопрос журналиста телеканала "Общественное" о том, поддержит ли он во втором туре кандидатуру действующего президента Украины Петра Порошенко ответил, что тот "нормально ходит".

Таким образом, премьер-министр уклонился от ответа на вопрос и пояснил журналисту, что не заметил того, что Петр Алексеевеч нуждается в поддержке.

В кулуарах Киевского форума по безопасности, сегодня, 11 апреля, Гройсман ответил журналистам, что не собирается в отставку в ближайшее время. Он подчеркнул, что выборы президента не являются поводом для отставки премьера. По его прогнозам, парламент будет работать до октября, когда в Украине должны состояться парламентские выборы. Отмечается, что Гройсман возглавляет правительство Украины с апреля 2016 года.

Напомним, 29 января 2019 года  Порошенко официально заявил, что собирается участвовать в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года. Порошенко отметил, что участвовать в выборах-2019 его побудило чувство глубокой ответственности перед страной. Тогда же, премьер-министр Владимир Гройсман открыто заявил, что на выборах поддержит кандидатуру Петра Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Петр Порошенко, Премьер-министр Украины, Владимир Гройсман, Второй тур выборов, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Поддерка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье
03 Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
04 Катя Осадчая подтвердила свою беременность
05 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еврокомиссия: Северный поток-2 заработает через два-три года
ЕК: Северный поток-2 заработает через два-три года
Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
Украину накроют дожди с грозами
На Донбассе трое военных ранены
На Донбассе трое военных ранены
Тина Кароль очаровала Олега Винника на &quot;Вечере премьер&quot;
Тина Кароль очаровала Олега Винника на "Вечере премьер"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь