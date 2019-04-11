Скачать
Пятница, 12.04.2019
Украина в Совбезе ООН призывает начать миротворческую миссию на Донбассе
Украина в Совбезе ООН призывает начать миротворческую миссию на Донбассе
Волкер: США не поддерживают ни одного из кандидатов на выборах в Украине
Волкер: США не поддерживают ни одного из кандидатов на выборах в Украине
Ливерпуль может заключить рекордную сделку с Nike
Ливерпуль может заключить рекордную сделку с Nike
Мальвина с голубыми локонами: Надя Дорофеева предстала с новым цветом волос
Мальвина с голубыми локонами: новый цвет волос Дорофеевой

Представитель Совета Европы: Судебная реформа в Украине давно ожидалась обществом

Представитель Совета Европы: Судебная реформа в Украине давно ожидалась обществом
23:40 Чт, 11 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Режи Брийя: Судебная реформа в Украине - это именно то, чего много лет требовало общество.

Спецпредставитель генерального секретаря Совета Европы в Украине Режи Брийя назвал выдающимся результатом создание в Украине новых судебных институтов – реформированного Верховного суда и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Р.Брийя заявил об этом сразу после церемонии присяги судей Высшего антикоррупционного суда в Киеве в четверг, 11 апреля. По его словам, изменения в судебной системе Украины, достигнутые в ходе реформы, - это именно то, чего много лет требовало общество и ожидали международные партнеры Украины.

"Верховный суд работает, и ему еще предстоит сделать очень большой объем работы. Но много важного уже сделано – например, решение о защите прав внутренне перемещенных лиц. Совет Европы и в дальнейшем будет помогать украинской власти в осуществлении изменений в системе правосудия", - сказал спецпредставитель генсека Совета Европы.

В Совете Европы оценили судебную реформу в Украине

Он также выразил надежду, что новосозданный антикоррупционный суд как можно быстрее приступит к работе, и одобрительно отметил результаты сотрудничества украинской стороны с общественным советом международных экспертов при формировании антикоррупционного суда. Оценивая этот процесс в целом, Р.Брийя сказал, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела очень качественную работу по отбору судей Антикоррупционного суда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Европа, Совет Европы, Судебная реформа, Представитель, Режи Брийя.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
02 Депутаты в Раде проголосуют за "языковый закон" уже после выборов
03 Посол Йованович ожидает мирных выборов 21 апреля
04 Экс-посол США: Украина должна благодарить господина Путина
05 "Как роза в мусорном баке": Оля Полякова удивила сеть новым снимком в Instagram
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны ООС (Фото)
В Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны ООС (Фото)
Зеленский и Порошенко не проведут дебаты через телемост
Зеленский и Порошенко не проведут дебаты через телемост
Аваков: Основные риски избирательного процесса уже пройдены
Аваков: Основные риски избирательного процесса уже пройдены
&quot;Обе такие красавицы&quot;: Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой
"Обе такие красавицы": Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь