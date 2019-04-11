Представитель Совета Европы: Судебная реформа в Украине давно ожидалась обществом

Новости Украины: Режи Брийя: Судебная реформа в Украине - это именно то, чего много лет требовало общество.

Спецпредставитель генерального секретаря Совета Европы в Украине Режи Брийя назвал выдающимся результатом создание в Украине новых судебных институтов – реформированного Верховного суда и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Р.Брийя заявил об этом сразу после церемонии присяги судей Высшего антикоррупционного суда в Киеве в четверг, 11 апреля. По его словам, изменения в судебной системе Украины, достигнутые в ходе реформы, - это именно то, чего много лет требовало общество и ожидали международные партнеры Украины.

"Верховный суд работает, и ему еще предстоит сделать очень большой объем работы. Но много важного уже сделано – например, решение о защите прав внутренне перемещенных лиц. Совет Европы и в дальнейшем будет помогать украинской власти в осуществлении изменений в системе правосудия", - сказал спецпредставитель генсека Совета Европы.

Он также выразил надежду, что новосозданный антикоррупционный суд как можно быстрее приступит к работе, и одобрительно отметил результаты сотрудничества украинской стороны с общественным советом международных экспертов при формировании антикоррупционного суда. Оценивая этот процесс в целом, Р.Брийя сказал, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела очень качественную работу по отбору судей Антикоррупционного суда.