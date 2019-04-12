САП отрицает саботаж в деле Укроборонпрома

Новости Украины: САП: Перекладывание ответственности за свою деятельность становится визитной карточкой НАБУ.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры согласовали детективам Национального антикоррупционного бюро 50 ходатайств о проведении обысков по делу хищений в "Укроборопроме". Соответствующая информация обнародована на странице ведомства в Facebook.

"К сожалению, перекладывание ответственности за свою деятельность становится традицией и визитной карточкой НАБУ. При выявлении каких-либо недостатков в работе руководство НАБУ, их штатные поддерживатели везде ищут знаменитую "невестку", как правило, такая роль отводится прокурорам САП, судьям всех уровней, работникам СБУ, милиции, депутатам, просто гражданам Украины и другим, кто не поддерживает генеральную линию НАБ Украины", - заявили в ведомстве в ответ на обвинения бюро.

"Однако, при случае должны проинформировать общественность, что прокурорами САП при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве по фактам коррупции в деятельности Государственного концерна "Укроборонпром" согласовано 50 ходатайств детективов о проведении обысков на объектах движимого и недвижимого имущества (в т.ч. в Гладковского О.В., Гладковского И.А., должностных лиц ГК "Укроборонпром", контролеров предприятий - поставщиков и т.д.), 21 ходатайства о временном доступе к вещам и документам, 3 ходатайства об аресте имущества, утверждено постановление об истребовании из другого органа уголовного производства, что имеет отношение к расследуемым НАБУ фактам", - добавили в САП.

Отмечается, что согласовывая эти ходатайства прокурор понимал, что на 9 день после выхода в эфир сюжета Bihus.Info маловероятно найти какие-то данные, имеющие значение для уголовного производства, однако дал согласие. В сообщении говорится, что детективам НАБУ следовало истребовать материалы уголовного производства, которое расследуется Главной военной прокуратурой, сразу после получения выделенных материалов, свидетельствующих о причастности подследственных НАБУ субъектов к хищению средств ГК "Укроборонпром" и самых детективов и руководства НАБУ. В то же время на опровержение утверждений об "устных указаниях" об удалении отдельных фамилий из текстов ходатайств в САП выложили сканированную версию одного из согласованных ходатайств о проведении обыска, который уже проведен.