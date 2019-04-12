Геращенко закрыла сессию раньше положенного времени

Новости Украины: Первый заместитель Председателя ВРУ Ирина Геращенко закрыла заседание парламента в пятницу на 20 минут раньше, поскольку завершились выступления нардепов.

На момент закрытия в сессионном зале оставалось меньше 10-ти народных депутатов. "Утреннее заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", - сказала Геращенко.

Перед этим она поблагодарила украинцев за активную позицию, продемонстрированную во время первого тура президентских выборов, и напомнила, что 21 апреля состоится второй тур. Первый вице-спикер призвала граждан прийти в этот день на участки и "поддержать Украину".

Во время пленарного заседания в пятницу традиционно состоялся час вопросов к правительству, парламентарии также выступали по различным вопросам, были озвучены депутатские запросы. К рассмотрению вопросов повестки дня народные депутаты не переходили.