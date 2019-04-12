Возможные дебаты на "Олимпийском": МВД призывает граждан не брать с собой оружие

Новости Украины: МВД готовит очень жесткие фильтрационные мероприятия в случае проведения дебатов на НСК "Олимпийский".

В случае проведения предвыборных дебатов на НСК "Олимпийский", для охраны общественного порядка Министерство внутренних дел Украины привлечет беспрецедентное количество правоохранителей и призывает зрителей не брать с собой на стадион оружие, заявил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в комментарии "Громадське".

"Мы будем работать над обеспечением правопорядка и безопасности в целом, а тем более во время дебатов на "Олимпийском", если они будут в таком необычном и весьма оригинальном и рискованном формате, может быть впервые ... МВД должно быть готово, мы готовимся", - цитирует слова А.Шевченко пресс-службы МВД.

Он отметил, что у полиции есть богатый опыт работы на НСК "Олимпийский", но поскольку дебаты там будут проводиться впервые, МВД привлечет беспрецедентное количество правоохранителей.

"Если действительно дебаты будут на стадионе, наш призыв: никакого оружия и никаких предметов, которые могут быть использованы как оружие для нанесения вреда кому-либо. Будут очень жесткие, глубокие фильтрационные мероприятия при входе на стадион, и не удивляйтесь большому количеству правоохранителей, которые, возможно, будут и в большем количестве, чем это было во время Лиги чемпионов", - подчеркнул А.Шевченко.

В МВД призывают относиться к повышенным мерам безопасности с пониманием, не провоцировать полицейских на конфликты, ведь они – вне политики.

На стадион запрещается пронос предметов, которые могут быть использованы для нанесения вреда себе или другим лицам (все виды пиротехники, дымовых и газовых устройств, метательных предметов и т.п.).

МВД также предупреждает не брать с собой оружие, даже легальное и не запрещенное законом.

Как сообщалось, НСК "Олимпийский" получил запросы на проведение дебатов 14 и 19 апреля от уполномоченных представителей кандидатов в президенты – действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.