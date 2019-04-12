Порошенко после встречи с Меркель заявил о необходимости санкций против РФ

Новости Украины: Порошенко отметил, что санкции - это результат агрессивной политики России, и механизм для того, чтобы Российская Федерация выполняла Минские договоренности.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что санкции против РФ результативные и могут быть ужесточены в случае невыполнения Москвой обязательств.

Такое мнение глава государства выразил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Подчеркиваю, что санкции абсолютно необходимы. Они дают результат, и сегодня результатом этого является и уменьшение финансирования боевиков, наемников, которые вместе с российскими войсками участвуют в оккупации востока Украины", - сказал Президент.

Также Порошенко напомнил, что санкции против России могут быть ужесточены.

"Очень важно, что санкции надежно увязаны с полным выполнением Российской Федерацией своих обязательств по Минским договоренностям. Они, подчеркиваю, могут быть и ужесточены, если Россия в очередной раз не выполнит свои обязательства", - отметил глава государства.

Порошенко пояснил, что санкции - это механизм для того, чтобы заставить РФ выполнять Минские договоренности.

"К сожалению, есть еще такие, кто не понимает, что санкции международного сообщества - это не следствие, это результат агрессивной политики России, и это механизм для того, чтобы пригласить Российскую Федерацию к выполнению Минских договоренностей, под которыми стоит подпись президента Российской Федерации Путина ", - сказал Порошенко.

Он поблагодарил Меркель за "мощный сигнал", озвученный на заседании стран Большой семерки несколько дней назад о том, что главная ответственность за происходящее на Донбассе возлагается на Российскую Федерацию. Президент отметил, что это общее мнение стран G7.