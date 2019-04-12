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Порошенко объяснил результат Зеленского в первом туре

Порошенко объяснил результат Зеленского в первом туре
17:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Порошенко прокомментировал высокий рейтинг Зеленского.

Высокий результат на президентских выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского не является уникальным явлением в европейском контексте.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в Берлине во время совместного с канцлером ФРГ Ангелой Меркель брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, почему "абсолютный новичок и комик" смог победить в первом туре президентских выборов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Есть два победителя - кандидаты, которые прошли во второй тур, это в том числе и Петр Порошенко. Я считаю, это выбор украинского народа, который надо уважать. То, что у нас - как бы это назвать - "несистемные политики" сегодня получают определенные результаты, думаю, что это сегодня пример и некоторых европейских стран и не является чем-то особенным", - сказал Порошенко.

Дебаты Зеленского и Порошенко: главное

Он подчеркнул, что за голоса избирателей нужно бороться. По словам Порошенко, его избирательный штаб сейчас именно этим занимается - чтобы состоялись дебаты, чтобы украинцы не покупали "кота в мешке", а делали сознательный выбор, поддержали реального, а не виртуального кандидата.

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Германия, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
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