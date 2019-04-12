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СМИ: Макрон проводит встречу с Зеленским

СМИ: Макрон проводит встречу с Зеленским
17:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Скриншот

Новости Украины: Президент Франции Макрон проводит встречу с Зеленским.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит встречу с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, сообщает французский новостной телеканал France 24.

Ранее команда В.Зеленского в Facebook анонсировала данную встречу и опубликовала фотографии из самолета, на котором кандидат в президенты Украины летел в Париж.

На странице "Команда Зеленского" в Фейсбуке размещен видеофрагмент данной встречи. Украинскую сторону, кроме В.Зеленского, представляют бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, председатель штаба В.Зеленского Иван Баканов, бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка. С французской стороны – в частности, посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

К видео прилагается комментарий: "Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции - Елисейском дворце в Париже".

Дебаты Зеленского и Порошенко: главное

Позднее в пятницу, как планируется, Э.Макрон проведет встречу и с действующим президентом Украины Петром Порошенко, который ранее в этот день встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Выборы 2019: Второй тур.
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