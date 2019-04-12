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Пятница, 12.04.2019
ЦИК утвердила порядок представления кандидатам в президенты времени на Общественном
ЦИК утвердила порядок представления кандидатам в президенты времени на Общественном
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ЦИК утвердила порядок представления кандидатам в президенты времени на Общественном

ЦИК утвердила порядок представления кандидатам в президенты времени на Общественном
19:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: ЦИК утвердила порядок выступлений Зеленского и Порошенко в теле- и радиоэфире НОТУ.

Центральная избирательная комиссия утвердила порядок предоставления эфирного времени для выступлений кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на общественно-политическом общенациональном канале Общественного телевидения Национальной общественной телерадиокомпании Украины и на общественно-политическом общенациональном канале Общественного радио НОТУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК по итогам сегодняшнего заседания.

Так, 17 апреля на канале Общественного радио Зеленскому предоставлено эфирное время с 19.00 до 19.30, Порошенко - с 20.00 до 20.30.

18 апреля на канале Общественного телевидения Зеленскому предоставлено эфирное время с 20.00 до 20.30, Порошенко - с 20.51 до 21.21.

Эфирное время предоставляется за счет и в пределах средств государственного бюджета, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины.

Как сообщалось ранее, 7 апреля Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, состоявшихся 31 марта.

Порошенко объяснил результат Зеленского в первом туре

По результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей.

Повторное голосование на очередных выборах президента Украины (второй тур) состоится 21 апреля.

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ЦИК, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, НОТУ.
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