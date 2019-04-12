Гриценко отреагировал на свой "арест" в России

Новости Украины: Анатолий Гриценко заявил, что обвинения в его сторону от России-это политика и информационный удар против него и его команды.

Обвинения, выдвинутые в России бывшему министру обороны Украины, лидеру "Гражданской позиции" Анатолию Гриценко, являются явной политикой и информационным ударом против него и его команды. Такое мнение он выразил в комментарии Громадському.

"Я думаю, что Россия очень хотела бы, чтобы украинская политика была слабой и украинские политики были слабыми, независимо от того, в парламенте, или в правительственных структурах - чтобы ползали на коленях и ездили к ним за консультациями", - сказал Гриценко . Он отметил, что к числу таких политиков не принадлежит.

"Я принадлежу к тем людям, которые точно будут отстаивать национальные интересы Украины, а не будут идти на какие-то уступки или коврижки со стороны России. Очевидно, они почувствовали, что после выборов наша партия будет представлена и в парламенте, и в правительстве, и поэтому решили ударить таким образом информационно", - отметил экс-кандидат в президенты. При этом, по мнению Гриценко, объявление его в международный розыск "теоретически" может повлиять на его зарубежные поездки.

"Мы помним, что была проблема у Яценюка, когда его задержали на несколько часов в аэропорту, кажется в Цюрихе. Но будем реагировать соответствующим образом", - сказал он. Политик подчеркнул, что в действиях российских властей нет никакой содержательной позиции.

"Это явная политизация и политическая окраска. В таких случаях, даже когда объявляется розыск через Интерпол, в конце концов, в Интерполе есть структуры, которые анализируют, и когда видят в том политическую окраску, то изымают из розыскае. Мы это все переживем, давление со стороны России никак не повлияет ни на мою позицию, ни на позицию нашей команды", - резюмировал Гриценко.

Напоминаем, 12 апреля Басманный суд Москвы избрал заочный арест в качестве меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в России в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории РФ.