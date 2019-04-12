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Следком России потребовал заочно арестовать Гриценко

Следком России потребовал заочно арестовать Гриценко
11:43 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Бывшего кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко требуют заочно арестовать в Российской Федерации.

Следственный комитет РФ просит суд арестовать заочно бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, котрого обвиняет в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России.

Об этом сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда, не уточнив дату заседания.

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По словам Царевой, Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет").

Напомним, лидер "Гражданской позиции" экс-министр обороны Анатолий Гриценко участвовал в очередных выборах президента Украины. В первом туре он набрал 6.91% голосов.

Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты.

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Арест, Анатолий Гриценко, УК РФ, Следком России.
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