Порошенко подписал 11 указов о создании новых заповедников в Украине

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании новых заповедников и расширении территории природно-заповедного фонда в акватории Азовского моря.

Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд указов, согласно которым будут созданы новые объекты природно-заповедного фонда общегосударственного значения. Более того, согласно его решению, будут расширены территории и объекты природно-заповедного фонда общегосударственного значения на более чем 80 тыс.гектаров, часть которых входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что указы были разработаны для исполнения закона "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2020 года", а также с учетом международных обязательств, взятых Украиной в рамках участия в Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных средах обитания в Европе.

В частности, в акватории Азовского моря гидрологическим заказником общегосударственного значения объявлен "Приморский". решение о предоставлении статуса было принято для того, чтобы сохранить и воспроизвести биологическое разнообразие акватории Азовского моря, водно-болотному угодью международного значения "Коса Обиточная и Залив Обиточный".

Сообщается, что согласно статье 53 закона "О природно-заповедном фонде Украины" действующий президент Украины Петр Порошенко своим указом постановил объявить гидрологическим заказником общегосударственного значения "Приморский" согласованную акваторию Азовского моря общей площадью 13 тыс. 115 гектаров, которая расположена вблизи административных границ Приморского района Запорожской области.

Согласно документу, правительство в течение 6 месяцев должно обеспечить утверждение Положения об указанном заказнике и соблюдение режима охраны и сохранения акватории Азовского моря, объявленной заказником общегосударственного значения, с сохранением рыболовства.

Более того, согласно указу президента Украины, в Ровенской области будет создан Нобельский национальный природный парк, национальный природный парк "Бойкивщина" на Львовщине и национальный природный парк "Каменская Сечь" на Херсонщине.

Также президент подписал указы об изменении границ территорий национального природного парка "Синевир", национального природного парка "Зачарованный край", Ужанского национального природного парка, национального природного парка "Олешковские пески", национального природного парка "Белобережье Святослава".