Скачать
Суббота, 13.04.2019
Зубко рассказал об успехах финансовой децентрализации
Зубко рассказал об успехах финансовой децентрализации
Снятие санкций с окружения Януковича: В МИД дали комментарий
Снятие санкций с окружения Януковича: В МИД дали комментарий
Динамо минимально обыграло Мариуполь на выезде
Динамо минимально обыграло Мариуполь на выезде
Компания Disney открывает подписку на собственный сервис
Компания Disney открывает подписку на собственный сервис

Снятие санкций с окружения Януковича: В МИД дали комментарий

Снятие санкций с окружения Януковича: В МИД дали комментарий
16:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В МИД уточнили информацию о снятии санкций с окружения Януковича.

В публикации Die Welt говорится о санкциях, которые снятые с окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, в течение предыдущих лет. Об этом сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии Николай Точицкий в Twitter, передает УНН.

"Очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет. Никаких решений на днях о снятии санкций с бывших украинских чиновников ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt говорится о санкциях, которые были сняты в предыдущие годы", - написал он.

Дело Януковича: Суд в США вынес приговор соратнику Манафорта

Как сообщалось ранее, ЕС исключил из санкционного списка, который он ввел в 2014 году относительно окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, девять человек из-за недостаточности доказательств. Об этом со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виктор Янукович, Санкции, МИД, Николай Точицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Чем занимается Горбунов, пока его беременная жена отдыхает: фото
03 Приметы и обряды на 13 апреля - День Ипатия Чудотворца, Огнище
04 Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
05 Сегодня годовщина начала АТО: краткая хронология событий 2014 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вероятность досрочных выборов в парламент Молдовы растет
Вероятность досрочных выборов в парламент Молдовы растет
США передали Украине 35 &quot;Хаммеров&quot; для нужд армии
США передали Украине 35 "Хаммеров" для нужд армии
Прогноз погоды на 13 апреля: часть Украины накроют дожди с грозами
Погода в Украине на субботу, 13 апреля
Эй, детка, я теперь брюнетка: кардинальная смена имиджа травести-дивы Монро
Эй, детка, я теперь брюнетка: кардинальная смена имиджа травести-дивы Монро
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь