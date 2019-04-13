Снятие санкций с окружения Януковича: В МИД дали комментарий

Новости Украины: В МИД уточнили информацию о снятии санкций с окружения Януковича.

В публикации Die Welt говорится о санкциях, которые снятые с окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, в течение предыдущих лет. Об этом сообщил посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии Николай Точицкий в Twitter, передает УНН.

"Очередная попытка поиска горячей новости там, где ее нет. Никаких решений на днях о снятии санкций с бывших украинских чиновников ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt говорится о санкциях, которые были сняты в предыдущие годы", - написал он.

1/1 Чергова спроба пошуку гарячої новини там, де її немає. Ніяких рішень цими днями про зняття санкцій з колишніх українських посадовців ЄС не приймав і не готується приймати. В Die Welt йдеться про санкції, зняті протягом попередніх років. #StopFake — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 13 апреля 2019 г.

Как сообщалось ранее, ЕС исключил из санкционного списка, который он ввел в 2014 году относительно окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, девять человек из-за недостаточности доказательств. Об этом со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.