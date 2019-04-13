Спикер штаба Зеленского о "Минске": Никто не может предложить другой альтернативы

Новости Украины: У Зеленского заявляют, что провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно.

Провести демократический избирательный процесс на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в данный момент невозможно, заявил спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Что касается войны на востоке и Минских соглашений, действительно, "Минск" - не идеален, с ним много вопросов, и на протяжении многих месяцев этот вопрос буксует, но, к сожалению, никто не может предложить другой альтернативы. К Минскому процессу привязаны все эти санкции, которые на сегодня действуют в отношении Российской Федерации, и поменять весь этот процесс будет очень тяжело", - сказал он, выступая на третьем форуме украинских либералов "Люди важливі" в субботу в Киеве.

Д.Разумков отметил, что при всем его несовершенстве Минский процесс вполне приемлем. "Другой вопрос, что Россия все, как обычно, пытается перевернуть с ног на голову и пойти в обратном порядке – сначала проведя выборы. Это можно назвать, как угодно, но провести сегодня демократический процесс на оккупированной территории – просто невозможно", - заявил спикер штаба В.Зеленского.

Поэтому, по его словам, единственным путем решения конфликта на Донбассе являются совместные действия Украины и международных партнеров, в первую очередь дипломатическим путем.

Д.Разумков также заявил, что возврат оккупированных территорий Донбасса и Крыма должен происходить исключительно на условиях Украины.

Что касается европейской и евроатлантической интеграции Украины, то, по словам представителя штаба В.Зеленского, "цивилизационный выбор страны был сделан давно". "Он (выбор - Ред.) был подтвержден в 2014 году, гибелью людей на Майдане во время Революции Достоинства, он подтверждается тем, что украинская армия отстаивает наш суверенитет на востоке страны, но это еще тяжелый путь, который нам предстоит пройти", – сказал Д.Разумков.

"Если мы говорим про интеграцию в Североатлантический альянс – да, это действительно важно и, к сожалению, или, к счастью, другой альтернативы движению Украины в этом направлении нет", - добавил он.

Вместе с тем Д.Разумков призвал политиков не спекулировать на этом вопросе.