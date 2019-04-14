Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Китай и США близки к финальной части переговоров по торговому соглашению
Китай и США близки к финальной части переговоров по торговому соглашению
В Швейцарии хотят запретить тесты продукции на людях и животных
В Швейцарии хотят запретить тесты продукции на людях и животных
Деревянченко решением судей победил Кулкая
Деревянченко решением судей победил Кулкая
Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи

Денисова выехала в Москву на суд над пленным украинским морякам

Денисова выехала в Москву на суд над пленным украинским морякам
06:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Людмила Денисова уехала в Москву, для того что-бы принять участие в судах над пленным украинским морякам.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уехала в Москву, чтобы принять участие в судах по продлению ареста украинским морякам, захваченным ФСБ России. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Кроме того, я надеюсь на встречу с директором ФСБ Александром Бортниковым и с Советником Президента РФ, Председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества Михаилом Федотовым. В очередной раз буду настаивать на том, чтобы мне все же дали разрешение на посещение наших ребят, которые уже почти пять месяцев находятся в российском плену", – отметила она.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Суд, Арест, Моряки, Керчь, Продление, Людмила Денисова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дефицит витамина B12: основные симптомы
02 Минобороны: Зеленскому направляли 4 повестки в военкомат во время мобилизации
03 Спикер штаба Зеленского о "Минске": Никто не может предложить другой альтернативы
04 Роковая красотка: Кейт Мосс полностью обнажилась перед известным фотографом
05 Деревянченко – Кулкай: где и когда смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве неизвестный в балаклаве сжег два автомобиля
В Киеве неизвестный в балаклаве сжег два автомобиля
От разрушительного торнадо в Техасе погибли дети
От разрушительного торнадо в Техасе погибли дети
Боевика &quot;ЛНР&quot; приговорили к 8 годам заключения
Боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам заключения
Оказывается, кошки любят танцевать: забавные танцующие пушистики
Оказывается, кошки любят танцевать: забавные танцующие пушистики
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь