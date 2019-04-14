Денисова выехала в Москву на суд над пленным украинским морякам

Новости Украины: Людмила Денисова уехала в Москву, для того что-бы принять участие в судах над пленным украинским морякам.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уехала в Москву, чтобы принять участие в судах по продлению ареста украинским морякам, захваченным ФСБ России. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Кроме того, я надеюсь на встречу с директором ФСБ Александром Бортниковым и с Советником Президента РФ, Председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества Михаилом Федотовым. В очередной раз буду настаивать на том, чтобы мне все же дали разрешение на посещение наших ребят, которые уже почти пять месяцев находятся в российском плену", – отметила она.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально требует от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных.