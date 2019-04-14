На второй тур выборов зарегистрировались более 2 тысяч наблюдателей

На 13 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 2300 наблюдателей для работы во втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.
Наблюдателями на выборах президента Украины во втором туре будут 63 гражданина США, 40 – Польши, 16 – Словакии, 15 – Франции, 13 – Германии, по пять человек от Швеции, Литвы, Чехии и Японии, по четыре – от Иордании и Испании, по три – от Аргентины, Норвегии и Турции, по два гражданина Бельгии и Португалии, а также по одному из Азербайджана, Молдавии и Швейцарии. Как и в первом туре, российские наблюдатели не будут присутствовать на выборах.
2169 официальных наблюдателей зарегистрированы от международных организаций, в частности, от Бюро демократических институтов и прав человека (ОБСЕ) – 813, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами – 384, Всемирного конгресса украинцев – 219, Международной неправительственной организации Canadem – 160, Парламентской ассамблеи ОБСЕ – 118, Украинского конгрессового комитета Америки – 78.
Ранее ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня ко второму туру президентских выборов 2019 года, а также распределила эфирное время для предвыборной агитации за счет и в пределах государственного бюджета.