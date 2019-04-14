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На второй тур выборов зарегистрировались более 2 тысяч наблюдателей

На второй тур выборов зарегистрировались более 2 тысяч наблюдателей
01:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Центризбирком сообщил, какое количество наблюдателей зарегистрировалось на второй тур выборов.

На 13 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 2300 наблюдателей для работы во втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Наблюдателями на выборах президента Украины во втором туре будут 63 гражданина США, 40 – Польши, 16 – Словакии, 15 – Франции, 13 – Германии, по пять человек от Швеции, Литвы, Чехии и Японии, по четыре – от Иордании и Испании, по три – от Аргентины, Норвегии и Турции, по два гражданина Бельгии и Португалии, а также по одному из Азербайджана, Молдавии и Швейцарии. Как и в первом туре, российские наблюдатели не будут присутствовать на выборах.

2169 официальных наблюдателей зарегистрированы от международных организаций, в частности, от Бюро демократических институтов и прав человека (ОБСЕ) – 813, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами – 384, Всемирного конгресса украинцев – 219, Международной неправительственной организации Canadem – 160, Парламентской ассамблеи ОБСЕ – 118, Украинского конгрессового комитета Америки – 78.

На выборах в Украине принимало участие рекордное количество наблюдателей

Ранее ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня ко второму туру президентских выборов 2019 года, а также распределила эфирное время для предвыборной агитации за счет и в пределах государственного бюджета.

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Наблюдатели, Президент, ЦИК, Выборы 2019: Второй тур.
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