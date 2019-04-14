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Зеленский объяснил, почему не сдал анализы на "Олимпийском"

Зеленский объяснил, почему не сдал анализы на "Олимпийском"
10:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал, что не сдал анализы на НСК "Олимпийский" и VADA из-за информации о провокациях.

Кандидат в президенты Украины Владмир Зеленский рассказал журналистам, почему не поехал сдавать анализы на НСК "Олимпийский". По его словам, ему поступила информация о том, что там против него готовили провокацию. Видео с интервью Зеленского журналистам опубликовано на Youtube-канале "НОВИНИ УКРАЇНИ".

"Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК Олимпийском кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал, получил такую секретную информацию. Сейчас я не готов о ней говорить", - отметил он в комментарии журналистам.

Вместе с тем кандидат пояснил, что мог сдать анализы в знакомых ему частных клиниках "Евролаб" или "Борис".

"Я мог поехать туда, или туда. Я действительно не хотел ехать на НСК по причине очень простой: я не знал, что там будут делать с моими анализами потом", - подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос о тестах VADA, Зеленский отметил, что был бы готов сдать их за границей, в независимой структуре. По его мнению боксер Владимир Кличко, подавший идею о тесте VADA, стал участником политической игры.

"Ну, мужики, ну, надо будет - поедем", - ответил Зеленский на предложение сдать анализы.

"Поймите меня, я вообще не играю в спекуляции. Мне не нужно доказывать обществу, что я - не наркоман", - заключил кандидат.

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Напомним, кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы в рамках подготовки к президентским дебатам. Владимир Зеленский при этом отказался повторно сдавать анализы VADA. В команде Зеленского данное предложение посчитали неуместным, подчеркнув, что он сдал анализы в независимой клинике.

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Причина, Отказ, Владимир Зеленский, Сдача анализов, Выборы 2019: второй тур выборов.
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