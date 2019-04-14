Президент рассказал, есть ли основания для прекращения работы Рады

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко уверил, что причин для досрочного прекращения работы Верховной Рады нет.

Оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

"Что касается досрочного прекращения полномочий парламента – я хочу отдельно подчеркнуть, что конституционных оснований для прекращения полномочий парламента не существует", - сказал П.Порошенко на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с В.Зеленским, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он добавил: "Если есть определенные теории заговора, то я в них не верю".

П.Порошенко считает, что Верховная Рада нынешнего состава "сделала огромные шаги в поддержке предложений президента, реализации процесса реформ". Он назвал "путем к тоталитаризму" возможность новоизбранного президента в любое время распускать парламент.

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский" прошли дебаты, однако из двух кандидатов на пост главы государства страны прибыл лишь действующий президент Петр Порошенко, его оппонент Владимир Зеленский так и не прибыл.