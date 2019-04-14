Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Порошенко провел "дебаты" на Олимпийском: Зеленский не пришел
Порошенко провел "дебаты" на Олимпийском: Зеленский не пришел
Семочко освободили с должности первого замглавы Службы внешней разведки
Порошенко уволил Семочко
Десна обыграла Карпаты 2:1
Десна обыграла Карпаты 2:1
Яркие изменения: "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос
Яркие изменения: "Ангел" Victoria's Secret Винни Харлоу кардинально сменила цвет волос

Семочко освободили с должности первого замглавы Службы внешней разведки

Семочко освободили с должности первого замглавы Службы внешней разведки
15:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 12 апреля уволил Сергея Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко 12 апреля освободил Сергея Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Об этом Порошенко сообщил журналистам в одном из залов НСК "Олимпийский" в Киеве.

"В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки генерала Семочко освобожден от должности", - заявил он.

Напомним, 3 октября 2018 года НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко зарегистрировало уголовное производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки. Шевченковский районный суд Киева 28 ноября 2018 года удовлетворил ходатайство следователя, в котором говорилось, что, согласно данным Департамента контрразведки СБУ, гражданская жена Семочко и ее дочь имеют гражданство РФ.

Дебаты Порошенко и Зеленского: что происходит на Олимпийском (Онлайн-трансляция)

В ходатайстве следователя отмечалось, что для установления обстоятельств возможного совершения Семочко как лично, так и через свои родственников государственной измены, необходимо получить подробную информацию о связи их абонентских номеров телефонов у оператора мобильной связи "Киевстар". 16 декабря 2018 года на пресс-конференции президент Порошенко заявил, что будет принимать решение об освобождении Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки по результатам завершения проверки контрразведкой СБУ. 24 января 2019 года тогдашний председатель СВРУ Егор Божок в интервью изданию "Левый берег" заявил, что лишил Семочко доступа к гостайне, хотя допуск у него остается.

Решение лишить доступа Семочко к гостайне, по словам Божко, он принял на основании информации от СМИ. И сам Семочко это решение поддержал. 14 марта президент уволил Божка с должности главы Службы внешней разведки, которую он возглавлял с сентября 2017 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Уволен, Первый заместитель Председателя, Служба внешней разведки, Сергей Семочко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 14 апреля - День Марьи
03 Милые поздравления с днем рождения в стихах и открытках на 14 апреля
04 Дефицит витамина B12: основные симптомы
05 Минобороны: Зеленскому направляли 4 повестки в военкомат во время мобилизации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Полиция проверяет пять сообщений о минировании в центре Киева
Киев продолжают "минировать": уже пять сообщений
Ассанж готов сотрудничать со следователями Швеции
Ассанж готов сотрудничать со следователями Швеции
В Польше в ДТП погибли двое украинцев
В Польше в ДТП погибли двое украинцев
Леся Никитюк восхитила поклонников результатами подготовки к весне
Леся Никитюк восхитила поклонников результатами подготовки к весне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь