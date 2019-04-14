Семочко освободили с должности первого замглавы Службы внешней разведки

Новости Украины: Действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 12 апреля уволил Сергея Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко 12 апреля освободил Сергея Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Об этом Порошенко сообщил журналистам в одном из залов НСК "Олимпийский" в Киеве.

"В пятницу первый заместитель главы Службы внешней разведки генерала Семочко освобожден от должности", - заявил он.

Напомним, 3 октября 2018 года НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко зарегистрировало уголовное производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки. Шевченковский районный суд Киева 28 ноября 2018 года удовлетворил ходатайство следователя, в котором говорилось, что, согласно данным Департамента контрразведки СБУ, гражданская жена Семочко и ее дочь имеют гражданство РФ.

В ходатайстве следователя отмечалось, что для установления обстоятельств возможного совершения Семочко как лично, так и через свои родственников государственной измены, необходимо получить подробную информацию о связи их абонентских номеров телефонов у оператора мобильной связи "Киевстар". 16 декабря 2018 года на пресс-конференции президент Порошенко заявил, что будет принимать решение об освобождении Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки по результатам завершения проверки контрразведкой СБУ. 24 января 2019 года тогдашний председатель СВРУ Егор Божок в интервью изданию "Левый берег" заявил, что лишил Семочко доступа к гостайне, хотя допуск у него остается.

Решение лишить доступа Семочко к гостайне, по словам Божко, он принял на основании информации от СМИ. И сам Семочко это решение поддержал. 14 марта президент уволил Божка с должности главы Службы внешней разведки, которую он возглавлял с сентября 2017 года.