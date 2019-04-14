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Порошенко вызвал Зеленского на еще одни дебаты: Где и когда

Порошенко вызвал Зеленского на еще одни дебаты: Где и когда
15:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Порошенко завтра будет в эфире на одном из украинских телеканалов и ожидает там Зеленского для дебатов.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что завтра, 15 апреля, будет в эфире на одном из украинских телеканалов и ожидает там оппонента Владимира Зеленского для проведения дебатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам в одном из залов НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Если он сегодня не придет ... уважаемый Владимир Александрович (Зеленский — Ред.), завтра меня пригласили, так же, как и вас, в эфир ICTV, завтра понедельник и (передача — Ред.) "Свобода слова", мне кажется, это 22.00 или 22.30 завтра, уважаемый Владимир Александрович, я буду там, вас пригласили. Не бойтесь, дебаты - это не страшно", - заявил он.

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Он подчеркнул важность приведения дебатов как "чрезвычайно ответственного действия".

"Если у вас завтра не получится - я и послезавтра вас приглашаю на дебаты. У вас будет возможность не избежать, а прийти и рассказать гражданам Украины о своих планах, свою программу, отсидеться, я думаю, не должно получиться", - резюмировал политик.

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Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
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