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Воскресенье, 14.04.2019
Порошенко провел "дебаты" на Олимпийском: Зеленский не пришел
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Порошенко спел шутливую народную песню "Ти ж мене пiдманула" (Видео)

Порошенко спел шутливую народную песню "Ти ж мене пiдманула" (Видео)
16:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Порошенко спел в адрес непришедшего на дебаты Зеленского шутливую народную песню "Ти ж мене пiдманула".

Президент Украины Петр Порошенко сделал общее селфи непосредственно на стадионе с украинцами, пришедшими в воскресенье на НСК "Олимпийский", чтобы показать кандидату на пост главы государства, шоумену Владимиру Зеленскому, что его ждали и там.

Обращаясь к украинцам, собравшимся возле и внутри НСК, П.Порошенко сказал: "Украинский народ не должен выбирать виртуального кандидата. Украинский народ заработал свое право не покупать "кота в мешке".

Глава государства отметил, что в ходе общения с прессой не было каких-либо ограничений в вопросах, "а Владимира Зеленского нет". 

"Но он (В.Зеленский - ред. же может подумать, что мы должны были встретиться не на площади перед стадионом, а непосредственно на стадионе. Поэтому я вас всех приглашаю, чтобы мы зашли на стадион, и сейчас это всё будет организовано, и мы сделаем нашу большую фотографию. И мы покажем, что мы и там его ждали", - сказал П.Порошенко, обращаясь к украинцам.

Он вновь подчеркнул, что 19 апреля будет участвовать в дебатах на Общественном телевидении, и настаивает, чтобы В.Зеленский также пришел на эти дебаты. "Мы не дадим ему избежать этих дебатов, не дадим спрятаться", - заявил президент.

Порошенко провел "дебаты" на Олимпийском: Зеленский не пришел

П.Порошенко в качестве импровизации вместе с музыкантами, сопровождавшими его выступление, спел украинскую народную песню "Ти ж мене пiдманула", посвятив ее В.Зеленскому. заменив контекстуально некоторые слова.

"Я прийшов – тебе нема", - спел глава государства.

После этого П.Порошенко и собравшиеся прошли на стадион и сделали совместную фотографию.

Общение П.Порошенко с прессой началось после 14:14. До 15:00 глава государства ждал В.Зеленского, чтобы принять участие непосредственно в дебатах, однако тот не пришел.

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Выборы, НСК Олимпийский, ЦИК, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Второй тур выборов, Выборы 2019, Выборы 2019: Второй тур.
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