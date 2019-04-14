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Порошенко назвал единственную функцию Виктора Медведчука

Порошенко назвал единственную функцию Виктора Медведчука
16:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Петр Порошенко сообщил, что единственная функция Медведчука - освобождение украинских пленных из РФ.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в настоящее время не проводит никаких встреч с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

"Я десять раз заявлял и могу повторить и сейчас еще раз: Виктор Медведчук де-факто является представителем Путина, а не представителем Украины. Он не представляет президента Украины и не будет представлять. Единственная функция у господина Медведчука была – освобождение наших военнопленных и заложников", - сказал П.Порошенко на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с В.Зеленским, комментируя свои встречи с В.Медведчуком.

Порошенко провел "дебаты" на Олимпийском: Зеленский не пришел

Он подчеркнул, что даже если В.Медведчук сделал только одно – помог освободить 74 заложников декабре 2017 года – "я бы с ним встречался".

"Сейчас, после того, как этот процесс прекращен – прекращены и встречи", - заявил П.Порошенко.

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Россия, Пленные, Петр Порошенко, Виктор Медведчук.
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