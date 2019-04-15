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Понедельник, 15.04.2019
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Порошенко прокомментировал борьбу с коррупцией в Украине

Порошенко прокомментировал борьбу с коррупцией в Украине
14:57 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко считает, что введение в Украине моратория на землю имеет прямую связь с коррупцией.

Президент Петр Порошенко говорит, что согласен с претензиями относительно борьбы с коррупцией, но Украина якобы прогрессирует в этом процессе.

Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса в понедельник.

"Я понимаю, что наибольшие упреки к власти как раз касаются проблем борьбы с коррупцией. И я согласен в справедливости такой критики. Но тем не менее, за последние 5 лет в рейтинге восприятия коррупции Transparency International Украина поднялась со 145 на 120 место, это немного, но это впервые был продемонстрирован прогресс, хотя и свидетельствует, что нам есть, над чем работать", – отметил Порошенко.

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Он добавил, что международные эксперты отмечают систему открытых государственных закупок ProZorro. Она, по словам Порошенко, "за 4 года позволила государству сэкономить 75 миллиардов гривен на уменьшении коррупции в госзакупках".

Также президент считает, что прогресс в борьбе с коррупцией обеспечивает система автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, которая работает "впервые за годы независимости Украины".

"А напомнить, какие были долги по возмещению НДС 4 года назад? Почти 30 миллиардов", – сказал Порошенко.

Он утверждает, что сейчас такой проблемы "почти не существует", есть лишь единичные случаи, которые не носят системного характера.

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Коррупция, Госзакупки, Петр Порошенко, Борьба с коррупцией.
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