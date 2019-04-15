Активисты подали в суд на Зеленского: постановление уже в НАБУ

Новости Украины: Кандидата в президенты Владимира Зеленского обвиняют в растрате государственных средств.

Председатель общественной организации "Украинская самозащита" Александр Дудка передал НАБУ постановление Соломенского райсуда, которое обязывает возбудить дело в отношении кандидата в Президенты Владимира Зеленского по факту растраты государственных средств.

Об этом сообщает корреспондент.

«Мы обратились в суд и получили решение, которое сейчас передано в НАБУ. Этим определением следственный судья Соломенского райсуда постановил внести данные в ЕРДР по факту растраты государственных средств», - сказал он.

По словам Дудки, учредитель ООО «Киноквартал» Владимир Зеленский получил от Государственного агентства по вопросам кино часть средств, которые были потрачены на съемки фильма «Я, ты, он, она».

Как утверждает общественный активист, согласно законодательству, этот фильм должен быть снят на украинском или крымскотатарском языках. Тем временем, он был полностью русскоязычным. Таким образом, отметил Дудка, в этом есть признаки уголовного преступления - растрата государственных средств.

Активист рассказал, что по данному факту он обращался в правоохранительные органы еще в январе текущего года. Однако его обращение было перенаправлено в НАБУ, которое проигнорировало заявление о преступлении. После этого, отметил Дудка, он обратился в Соломенский райсуд, который и обязал НАБУ открыть дело по факту растраты государственных средств.