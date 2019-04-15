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Украинцы не должны потерять свое право голоса: Сергей Притула о выборах 2019

Украинцы не должны потерять свое право голоса: Сергей Притула о выборах 2019
22:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости Украины: Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула несмотря на насыщенное турне с "Вар'яти-шоу" находит время и для поклонников.

В сети он опубликовал очередное сообщение, в котором прокомментировал выборы президента Украины, второй тур которых состоится в воскресенье, 21 апреля.

Сейчас знаменитые "Вар'яти-шоу" гастролируют по городам Украины. Поэтому Сергей Притула признался, что будет голосовать не по месту прописки. Во время второго тура президентских выборов шоумен будет находиться на Закарпатье, где и посетит один из избирательных участков.

"Довожу к сведению, что во втором туре, как и в первом, буду голосовать не по месту регистрации. Заехал на полдня к маме в Збараж, зашел в райгосадминистрацию и временно сменил место голосования на Закарпатье, где буду в служебной командировке в день выборов. Знаю, что десятки тысяч наших граждан сделали так же. И это правильно!" – признался Сергей Притула.

Шоумен уверяет: украинцы не должны потерять свое право голоса, поэтому призвал каждого украинца сделать свой выбор. При этом Сергей Притула добавил, что наконец не видит влияния "админресурса", поэтому наблюдает за честными выборами.

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"В отличие от наших северных соседей, мы имеем право голоса и выбора. И мы наконец-то живем в стране, где есть хоть и слабая, но демократия, и я рад, что дожил до того времени, когда не вижу влияния админресурса на выборах. А вижу честные выборы. Независимо от того, за кого вы хотите проголосовать, прошу всех прийти на избирательные участки 21 числа! Как минимум потому, что, по крайней мере, пока у нас есть такая возможность", – подчеркнул Сергей Притула.

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Выборы, Шоумен, Сергей Притула, Президентские выборы 2019, Выборы 2019.
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