Украинцы не должны потерять свое право голоса: Сергей Притула о выборах 2019

Новости Украины: Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула несмотря на насыщенное турне с "Вар'яти-шоу" находит время и для поклонников.

В сети он опубликовал очередное сообщение, в котором прокомментировал выборы президента Украины, второй тур которых состоится в воскресенье, 21 апреля.

Сейчас знаменитые "Вар'яти-шоу" гастролируют по городам Украины. Поэтому Сергей Притула признался, что будет голосовать не по месту прописки. Во время второго тура президентских выборов шоумен будет находиться на Закарпатье, где и посетит один из избирательных участков.

"Довожу к сведению, что во втором туре, как и в первом, буду голосовать не по месту регистрации. Заехал на полдня к маме в Збараж, зашел в райгосадминистрацию и временно сменил место голосования на Закарпатье, где буду в служебной командировке в день выборов. Знаю, что десятки тысяч наших граждан сделали так же. И это правильно!" – признался Сергей Притула.

Шоумен уверяет: украинцы не должны потерять свое право голоса, поэтому призвал каждого украинца сделать свой выбор. При этом Сергей Притула добавил, что наконец не видит влияния "админресурса", поэтому наблюдает за честными выборами.

"В отличие от наших северных соседей, мы имеем право голоса и выбора. И мы наконец-то живем в стране, где есть хоть и слабая, но демократия, и я рад, что дожил до того времени, когда не вижу влияния админресурса на выборах. А вижу честные выборы. Независимо от того, за кого вы хотите проголосовать, прошу всех прийти на избирательные участки 21 числа! Как минимум потому, что, по крайней мере, пока у нас есть такая возможность", – подчеркнул Сергей Притула.