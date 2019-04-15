У Порошенко обнародован указ об увольнении Семочко

Новости Украины: Обнародован указ об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя начальника Службы внешней разведки Украины.

Обнародован указ об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя начальника Службы внешней разведки Украины.

Указ №143/2019 от 12 апреля обнародован на сайте президента сегодня.

”Уволить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины”, - говорится в документе.

Как сообщал, 3 октября 2018 года НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении первого заместителя начальника Службы внешней разведки Сергея Семочко зарегистрировало уголовное производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины. Журналисты программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.

Шевченковский районный суд Киева 28 ноября 2018 года удовлетворил ходатайство следователя, в котором говорилось, что, согласно данным Департамента контрразведки СБУ, гражданская жена Семочко и ее дочь имеют гражданство РФ. В ходатайстве следователя отмечалось, что для установления обстоятельств возможного совершения Семочко как лично, так и через свои родственников государственной измены, необходимо получить подробную информацию о связи их абонентских номеров телефонов у оператора мобильной связи «Киевстар».

16 декабря 2018 года на пресс-конференции президент Порошенко заявил, что примет решение относительно увольнения Семочко с должности первого заместителя руководителя Службы внешней разведки по результатам завершения проверки контрразведкой СБУ.

24 января 2019 года тогдашний начальник СВРУ Егор Божок в интервью изданию «Левый берег» заявил, что лишил Семочко доступа к гостайне, хотя допуск у него остается. Решение лишить доступа Семочко к гостайне, по словам Божко, он принял на основании информации СМИ. И сам Семочко это решение поддержал.

14 марта президент уволил Божко с должности начальника Службы внешней разведки, которую он возглавлял с сентября 2017 года.

12 апреля Порошенко сообщил журналистам об увольнении Семочко с должности, которую он занимал с 31 июля 2018 года.