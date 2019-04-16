Штаб Порошенко о формировании участковых избиркомов: Проблемы нет

Новости Украины: В штабе Порошенко заявляют об отсутствии проблем с формированием участковых избиркомов.

В штабе президента Украины Петра Порошенко констатируют отсутствие проблем с формированием участковых избирательных комиссий (УИК) и заявляют, что они будут сформированы в установленный срок.

"Срок формирования участковых избирательных комиссий заканчивается сегодня в 24:00, и по моей информации по состоянию на 24:00 будет полный комплект членов комиссий. Проблем нет и с формированием окружных избирательных комиссий их 199 по количеству округов, они все укомплектованы", - сказал спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в понедельник.

По его словам, проблема с формированием УИК на средину дня понедельника существовала в 33 округах из-за нехватки членов участковых комиссий. "Усложнения некие были, так как комиссии формируются на волонтерских основаниях", - добавил О.Медведев.

В то же время, он подчеркнул, что в задержках с формированием участковых избиркомов нет попыток сорвать выборы.

"Проблемы нет, у меня есть 100% информация, что вакансии будут заполнены сегодня в протяжении суток", - добавил спикер штаба П.Порошенко.