Скачать
Вторник, 16.04.2019
Макрон о пожаре в Нотр-Даме: Мы все вместе восстановим этот собор
Макрон о пожаре в Нотр-Даме: Мы все вместе восстановим этот собор
СМИ: Великобритания давала гарантии Эквадору по условиях экстрадиции Ассанжа
СМИ: Великобритания давала гарантии Эквадору по условиях экстрадиции Ассанжа
Слова Сульшера перед ответным матчем Барселона - Манчестер Юнайтед
Слова Сульшера перед ответным матчем Барселона - Манчестер Юнайтед
Огненная "мать драконов": Эмилия Кларк украсила обложку испанского Vogue
Огненная "мать драконов": Эмилия Кларк украсила обложку испанского Vogue

Порошенко: Никто не сможет остановить или помешать избирательному процессу

Порошенко: Никто не сможет остановить или помешать избирательному процессу
06:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АПУ

Новости Украины:

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что второй тур выборов не будет сорван из-за недостаточного укомлектования участковых избирательных комиссий (УИК), сообщает пресс-служба главы государства.

"В первом туре выборы были признаны образцовыми. Никогда еще Украина не проводила таких открытых и прозрачных выборов. Подчеркиваю, что именно такими будут и выборы во втором туре", - заявил П.Порошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам президента, в случае отсутствия кворума членам окружных избирательных комиссий предоставлено право самостоятельно формировать необходимое количество членов участковых избирательных комиссий (УИК).

Штаб Порошенко о формировании участковых избиркомов: Проблемы нет

П.Порошенко также добавил, что через горячую линию набирают волонтеров для работы членами комиссий и наблюдателями.

"Сейчас через горячую линию набирают волонтеров для работы членами комиссий и наблюдателями. Никто ни в одной области не сможет остановить или помешать избирательному процессу", - резюмировал глава государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, УИК, Выборы 2019: Второй тур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Соборе Парижской Богоматери сильный пожар (Фото, Видео)
02 Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.04 - 14.04)
03 Активисты подали в суд на Зеленского: постановление уже в НАБУ
04 Огненная "мать драконов": Эмилия Кларк украсила обложку испанского Vogue
05 Бекешкина: Дебаты нужны для того, чтобы немножко включить голову
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.04 - 14.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Бабченко получил перманентный бан в Facebook
Бабченко получил перманентный бан в Facebook
Полезный чай: Свойства и правильное употребление
Полезный чай: Свойства и правильное употребление
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь