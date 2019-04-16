Порошенко: Никаких бизнес-партнеров сразу после выборов в моей команде не будет

Новости Украины: Порошенко рассказал, кто будет в его президентской команде.

В случае повторного избрания на должность Президента Украины никаких бизнес-партнеров в команде Порошенко не будет - она будет состоять из молодых патриотов, которые зарекомендовали себя при реформе децентрализации.

Об этом Петр Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова" телеканала ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я подчеркиваю, что никаких бизнес-партнеров сразу после президентских выборов в моей команде не будет. Я настаиваю на этом", - заявил Порошенко, добавив, что страна нуждается в молодых, компетентных, патриотичных людях, которым доверяют граждане.

"В моей команде следующего созыва это будут молодые люди, которые будут привлечены в том числе через программу децентрализации, лидеры объединенных громад, которые не на словах, а реальными делами продемонстрировали улучшение жизни в отдельных громадах. И для них будут созданы социальные лифты, которые позволят им занять соответствующие места в команде", - пообещал глава государства.