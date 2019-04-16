Моряку Эйдеру сделали операцию, но родные не знают о состоянии его здоровья

Новости Украины: Родные самого молодого из украинских военнопленных моряков Андрея Эйдера не владеют точной информацией, какую операцию сделали украинцу и как его здоровье.

Семья одного из военнопленных моряков, Андрея Эйдера, до сих пор не имеет точной информации о состоянии его здоровья и проведенных ему операциях. Об этом рассказала мачеха матроса - Евгения Эйдер в эфире Армия FM.

"На данный момент мы не имеем четкой медицинской документации, которая бы сообщила, какие медицинские операции сделаны и какое у него состояние", - сказала Евгения Эйдер.

При этом она подчеркнула, что следствие очень ограничивает общение украинских военнопленных моряков с родственниками в СИЗО "Лефортово".

"После перевода в "Лефортово" общение очень сильно ограничено. И так не имели возможности ни говорить по телефону, ни видеться, — следствие очень ограничивает. Преимущественно все через адвокатов и консулов. Но до сегодняшнего дня ни мы от него не получали писем из "Лефортово", ни он — наших", — отметила Эйдер.

По ее словам, на украинских военнопленных моряков оказывают давление при передачи им писем от родственников.

"От посторонних людей письма, все же, передают, а от родных - говорят: "Хотите увидеть письма от своих родных, ведите себя так, как мы требуем". Давят. Они говорят, что есть стопка писем, напиши, что нам нужно, или веди себя, как нам нужно, и получишь. В первые дни нам говорили, что мы должны четко ставить вопросы, а Андрей должен четко отвечать на них", - пояснила женщина.

В то же время она уточнила, что пока Андрея содержалив московском СИЗО "Матросская тишина", была возможность "ставить какие-то вопросы, переписываться хоть раз в неделю". А также рассказала о том, как происходит общение с родителями других военнопленных моряков.

"Общаемся постоянно. У нас есть чат в Viber, мы обсуждаем любые вещи. О ребятах мы все знаем. И сейчас родители уехали на судилище в Москву, постоянно информируют о ходе событий", - добавила Евгения Ейдер.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины (катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу"), направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Самый младший из захваченных украинских моряков - Андрей Эйдер, которому в декабре исполнилось 19 лет. В 2018 году он окончил Одесский профессиональный лицей морского транспорта. Во время конфликта в Керченском проливе Эйдер получил ранения.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

24 января 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой официально потребовала от России обращаться с захваченными в районе Керченского пролива украинскими военными моряками в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных. 17 апреля в Лефортовском районном суде Москвы состоятся судебные заседания о продлении сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков.