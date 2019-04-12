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Адвокат: Пленный моряк, прооперированный в Москве, выздоравливает трудно

Адвокат: Пленный моряк, прооперированный в Москве, выздоравливает трудно
09:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Пленный моряк Василий Сорока, прооперированный в РФ, выздоравливает трудно и медленно.

Выздоровление военнопленного украинского моряка Василия Сороки после операции происходит трудно и медленно.

Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в Facebook после посещения в СИЗО моряка Сороки, которому 11 апреля исполнилось 28 лет.

"Василий борется за свое выздоровление, которое идет трудно и медлительно. Остался небольшой отек на кисти, болезненные ощущения. После снятия лангеты будет понятно, как идет процесс восстановления функций руки и пальцев. Пока все обездвижено повязкой", - написал адвокат.

Однако, отметил он, "настрой Василия на позитиве".

По словам адвоката, он поздравил своего подзащитного с днем рождения и передал ему все слова поддержки.

Полторак сказал, когда украинские корабли будут проходить через Керченский пролив

"Мне удалось подгадать и провести следственные действия с участием Василия именно сегодня, чтобы поддержать его в этот день. Поздравил его с днем рождения и передал Василию все поздравления и слова поддержки от всех-всех-всех", - отметил Бадамшин.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили российскому следствию, что являются военнопленными. Такой же позиции придерживаются и власти Украины.

ПАСЕ в своей резолюции от 24 января 2019г №2259 призвала РФ соблюдать в отношении захваченных украинских моряков нормы Женевских конвенций. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека также подтверждают, что члены экипажей украинских судов, захваченные властями РФ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018г, могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции.

Освобождения украинских военнопленных моряков, а также возврата Украине захваченных судов, требуют от РФ США, Канада и ряд других стран мира.

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Россия, Керченский пролив, Тюрьма, Василий Сорока, Пленный моряк.
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