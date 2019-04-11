Полторак сказал, когда украинские корабли будут проходить через Керченский пролив

Новости Украины: Украинские корабли восстановят проход Керченским проливом, когда военные силы Украины будут находиться в полной готовности.

Украина будет осуществлять проход через Керченский пролив, заверил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, поскольку, если мы откажемся от таких проходов, то это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и нашей территории", - сказал он журналистам в четверг в кулуарах Киевского форума по безопасности.

С.Полторак добавил: "Проходить мы будем тогда, когда мы получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнёров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так".

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили российскому следствию, что являются военнопленными. Такой же позиции придерживаются и власти Украины.

ПАСЕ в своей резолюции от 24 января 2019г №2259 призвала РФ соблюдать в отношении захваченных украинских моряков нормы Женевских конвенций. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека также подтверждают, что члены экипажей украинских судов, захваченные властями РФ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018г, могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции.

Освобождения украинских военнопленных моряков, а также возврата Украине захваченных судов, требуют от РФ США, Канада и ряд других стран мира.