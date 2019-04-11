Скачать
Четверг, 11.04.2019
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность
Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность
Лунин не сыграет против Реала в Ла Лиге
Лунин не сыграет против Реала в Ла Лиге
Мелания Трамп посетила библиотеку: фото
Мелания Трамп посетила библиотеку: фото

Полторак сказал, когда украинские корабли будут проходить через Керченский пролив

Полторак сказал, когда украинские корабли будут проходить через Керченский пролив
15:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украинские корабли восстановят проход Керченским проливом, когда военные силы Украины будут находиться в полной готовности.

 Украина будет осуществлять проход через Керченский пролив, заверил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Мы будем осуществлять проход через Керченский пролив, поскольку, если мы откажемся от таких проходов, то это будет означать, что мы отказываемся от Азовского моря и нашей территории", - сказал он журналистам в четверг в кулуарах Киевского форума по безопасности.

С.Полторак добавил: "Проходить мы будем тогда, когда мы получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнёров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так".

В РФ отреагировали на планы НАТО в Черном море

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили российскому следствию, что являются военнопленными. Такой же позиции придерживаются и власти Украины.

ПАСЕ в своей резолюции от 24 января 2019г №2259 призвала РФ соблюдать в отношении захваченных украинских моряков нормы Женевских конвенций. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека также подтверждают, что члены экипажей украинских судов, захваченные властями РФ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018г, могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции.

Освобождения украинских военнопленных моряков, а также возврата Украине захваченных судов, требуют от РФ США, Канада и ряд других стран мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Азовское море, Минобороны, Керченский пролив, Степан Полторак, Украинские корабли, Российская агрессия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье
03 Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
04 Катя Осадчая подтвердила свою беременность
05 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еврокомиссия: Северный поток-2 заработает через два-три года
ЕК: Северный поток-2 заработает через два-три года
Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
Украину накроют дожди с грозами
На Донбассе трое военных ранены
На Донбассе трое военных ранены
Тина Кароль очаровала Олега Винника на &quot;Вечере премьер&quot;
Тина Кароль очаровала Олега Винника на "Вечере премьер"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь