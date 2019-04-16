Посла Франции возмутила шутка Березовца о пожаре в Нотр-Дам

Новости Украины: Посла Франции в Украине Изабель Дюмон возмутила шутка украинского политолога Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери, он этот пост удалил.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон возмущена шуткой политолога, ведущего телеканала "Прямой" Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери после визита кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в Париж.

Т.Березовец, который открыто поддерживает другого кандидата в президенты - Петра Порошенко во время избирательной кампании, написал на своей странице в соцсети Facebook: "Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".

Такое сообщение возмутило посла Франции в Украине.

"Как вам не стыдно!? Позор", - написала И.Дюмон в своем Twitter в ответ на сообщение Т.Березовца.

Позже Т.Березовец удалил свой пост. "Я не имел намерения обидеть ничьи чувства. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой, и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", – написал он.

Т.Березовец не извинился за него, хоть и признал, что "шутка" была за гранью.

"Была ли шутка за гранью? Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток "95-го квартала"?", – заявил журналист-политтехнолог.

Он также вспомнил французское сатирическое издание Charlie Hebdo, которое публикует разного рода карикатуры, репортажи, дискуссии. "Скандально известное французское издательство Charlie Hebdo несколько лет назад стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций. Тем не менее, никто не поставил под сомнение право журналистов на своё субъективное мнение. Чем мое право как украинского журналиста, отличается от прав моих французских коллег?", – поинтересовался Т.Березовец.