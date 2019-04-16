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Посла Франции возмутила шутка Березовца о пожаре в Нотр-Дам

Посла Франции возмутила шутка Березовца о пожаре в Нотр-Дам
11:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Посла Франции в Украине Изабель Дюмон возмутила шутка украинского политолога Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери, он этот пост удалил.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон возмущена шуткой политолога, ведущего телеканала "Прямой" Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери после визита кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в Париж.

Т.Березовец, который открыто поддерживает другого кандидата в президенты - Петра Порошенко во время избирательной кампании, написал на своей странице в соцсети Facebook: "Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".

Такое сообщение возмутило посла Франции в Украине.

"Как вам не стыдно!? Позор", - написала И.Дюмон в своем Twitter в ответ на сообщение Т.Березовца.

 

Позже Т.Березовец удалил свой пост. "Я не имел намерения обидеть ничьи чувства. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой, и поэтому я удаляю свою неоднозначную шутку из прошлого поста", – написал он.

Т.Березовец не извинился за него, хоть и признал, что "шутка" была за гранью.

"Была ли шутка за гранью? Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток "95-го квартала"?", – заявил журналист-политтехнолог.

В Соборе Парижской Богоматери сильный пожар (Фото, Видео)

Он также вспомнил французское сатирическое издание Charlie Hebdo, которое публикует разного рода карикатуры, репортажи, дискуссии. "Скандально известное французское издательство Charlie Hebdo несколько лет назад стало мишенью террористической атаки из-за своих неоднозначных публикаций. Тем не менее, никто не поставил под сомнение право журналистов на своё субъективное мнение. Чем мое право как украинского журналиста, отличается от прав моих французских коллег?", – поинтересовался Т.Березовец.

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Тарас Березовец, Возмущение, Пост, Политолог, Изабель Дюмон, Посол Франции в Украине.
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