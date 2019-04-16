Медиадвижение обратилось к кандидату в президенты Зеленскому

Новости Украины: Представители ряда СМИ и медийных организаций призвали кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выйти на пресс-конференцию не позднее 18 апреля.

Представители ряда СМИ и медийных организаций, объединенные в Медиадвижение "Медиа за осознанный выбор", призывают шоумена и кандидата на должность Президента Украины Владимира Зеленского выйти на пресс-конференцию не позднее 18 апреля. Об этом говорится в открытом обращении Медиадвижения, опубликованном на сайте "Детектор медиа".

"Мы обращаемся к вам с просьбой проявить уважение к журналистам и гражданскому обществу, которое было локомотивом всех реформ в стране после Революции достоинства. Призываем вас не наследовать негативные практики игнорирования запросов медиа, которые, к сожалению, также имели место в течение прошлых 5 лет и провести пресс-конференцию для СМИ до официальной даты дебатов (не позднее 18 апреля), чтобы обеспечить диалог с представителями медиа в частности и украинцами в целом", - говорится в обращении к Зеленскому.

Представители Медиадвижения констатируют, что во время предвыборной кампании Зеленский обнародовал десятки видеороликов, которые стали информационными поводами для новостей и материалов в СМИ, дал ряду "избранных СМИ" несколько интервью еще перед первым туром выборов, но в течение последних нескольких недель лично избегает прямой и полноценной коммуникации с отечественными журналистами.

"Наш профессиональный долг как журналистов - доносить общественно-важную информацию до граждан вовремя и в полном объеме. Поскольку вы игнорируете наши запросы и просьбы об интервью, мы не можем выполнять функции, возложенные на нас обществом, в полном объеме. Медийное сообщество и гражданское общество имеют ряд вопросов о своем видении дальнейшего развития страны, а также вашей открытости и готовности быть подотчетным обществу, которое вас выбирает. Наши читатели, зрители и слушатели тоже задают вопросы, на которые мы не можем дать ответы, поскольку ни разу не общались с вами напрямую", - отмечается в обращении.

Представители Медиадвижения надеются, что Зеленский откликнется на их обращения и докажет, что принципы открытости и прозрачности, которые он декларирует, - это не пустые слова и предвыборные лозунги.

Открытое обращение подписали Медиадвижение "Медиа за осознанный выбор", UA:Первый (НОТУ), Украинское радио (НОТУ), Громадське радио, Информационное агентство "Укринформ", Liga.net, Общественное телевидение Донбасса, "Новое время", Радио НВ, Український тиждень, Opinion, "Детектор медиа", Институт массовой информации, Институт демократии им. Пилипа Орлика, Институт развития региональной прессы, Интерньюз-Украина, Фонд "Общественность", Украинский кризисный медиацентр, Ассоциация украинской прессы, Информационная кампания "По ту сторону новостей".

Отмечается, что к обращению могут присоединиться и другие СМИ. 5 февраля в Украине было объявлено о создании Медиадвижения "Журналисты за осознанный выбор", призванного обеспечить гражданам возможность избирать Президента и парламент на основе полной и достоверной информации. В Медиадвижение вошли ведущие украинские СМИ - телеканалы, радиостанции, печатные и онлайн-издания, а также медийные общественные организации.

Во второй тур выборов Президента Украины вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По официальным результатам первого тура выборов Президента Украины, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.