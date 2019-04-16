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Вторник, 16.04.2019
Джемилев: Хотел бы услышать ответы на свои вопросы от самого Зеленского
Джемилев: Хотел бы услышать ответы на свои вопросы от самого Зеленского
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Джемилев: Хотел бы услышать ответы на свои вопросы от самого Зеленского

Джемилев: Хотел бы услышать ответы на свои вопросы от самого Зеленского
13:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что хотел бы услышать позицию по Крыму лично от кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что хотел бы услышать ответ самого кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, а не его команды на свои пять вопросов относительно временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает телеканал ATR.

"Собственно, это не ответ Зеленского, потому что команда — это такое дело, завтра он может сказать: "Я не в курсе, и команды у меня нет, я ее выгнал". Поэтому я хотел бы услышать от самого Зеленского", — сказал Джемилев.

Он напомнил, что в обращении было пять вопросов, которые касались не только Крыма.

"Вы говорите, что хотите установить мирные добрососедские отношения с РФ. Но поскольку не мы нападали на Россию, не мы оккупировали часть территории России, не мы навязывали России, как ей жить и в каком направлении идти, то на какие уступки вы собираетесь идти, чтобы задобрить Путина? Не предусматривает ли это признание аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской области?" — добавил лидер крымскотатарского народа.

В штабе Зеленского ответили Джемилеву на его обращение о судьбе Крыма

Он также спрашивал Зеленского об изменении статуса Автономной Республики Крым, но конкретного ответа лидер крымскотатарского народа не получил.

Напомним, ранее лидер крымских татар Мустафа Джемилев выступил с открытым обращением к кандидату в президенты Украины Зеленскому, задав ему пять вопросов про Крым. Накануне команда кандидата в президенты Владимира Зеленского ответила на обращение Мустафы Джемилева.

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Все по теме:

Мустафа Джемилев, Владимир Зеленский, Кандидат в Президенты Украины, Позиция по Крыму, Выборы 2019: Второй тур.
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