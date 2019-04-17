Порошенко: Я не призываю никого быть "порохоботом"

Новости Украины: Порошенко призывает каждого стать "украиноботом" и любить Украину.

Петр Порошенко призвал граждан стать "украиноботами" - любить Украину.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Я не призываю никого быть "порохоботом". Но я призываю каждого стать "украиноботом" - любить Украину. Ведь цена за то, что кто-то пытается во что-то поиграть, может быть чрезвычайно высокой", - указал Порошенко.

Президент отметил, передает его пресс-служба, что Украина была объектом очень мощной атаки элементов гибридной войны, начиная с фейковых новостей: "И финансирование этих фейковых новостей является очень мощным".

"Но я хотел бы поблагодарить очень ответственный выбор украинцев. Что несмотря на фейковые новости из России, несмотря на мощную критику действующей власти, не всегда обоснованную, где 80% всех сообщений, по оценкам Института массовой информации, касались меня лично, и даже в этих условиях мы видим сейчас, что почти 40% готовы проголосовать за меня", - подчеркнул глава государства.

Порошенко добавил: "Эти пять лет были самыми тяжелыми в новейшей украинской истории. И львиная часть этих нагрузок легла на плечи украинского народа".