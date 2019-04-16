Порошенко о дебатах с Зеленским: 19-го числа на стадионе мы увидимся

Новости Украины: Порошенко обещает прийти на НСК "Олимпийский" 19 апреля для участия в дебатах с Зеленским.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал прийти на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Я твердо буду делать все возможное для того, чтобы каждый украинский гражданин мог получить полную информацию о двух кандидатах. Для того, чтобы выбор делать абсолютно сознательно. Так что, 19-го числа на стадионе мы увидимся", - сказал он в эфире на телеканале "112.Украина" во вторник.

Напомним, 11 апреля состоялась первый публичный разговор Петра Порошенко и Владимира Зеленского – в телефонном режиме и из студии канала "1+1". Порошенко призвал к серьезному обсуждению программ, а Зеленский, по-прежнему звал его на стадион на 19 апреля.

14 апреля Петр Порошенко приехал в НСК "Олимпийский", чтобы дебатировать с Владимиром Зеленским, но тот так и не явился.

Зеленский зовет Порошенко провести дебаты на стадионе 19 апреля, а Порошенко хочет в тот же вечер провести официальные дебаты в студии "Общественного телевидения" ("Суспільне"), как того требует закон.