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Второй тур: В штабе Зеленского не считают, что дебаты повлияют на расстановку сил

Второй тур: В штабе Зеленского не считают, что дебаты повлияют на расстановку сил
02:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: У Зеленского считают, что дебаты следует проводить, потому что есть запрос общества, но они не повлияют на расстановку сил.

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают, что предвыборные дебаты следует провести, поскольку существует такой запрос в украинском обществе, но они не повлияют на расстановку сил.

"Действительно, их следует проводить, если есть запрос в обществе, а таковой имеет место быть. По-моему, порядка 40% считают, что это обязательно, 26% - что хотелось бы это увидеть. Но я думаю, что на расстановку сил это не повлияет, если мы посмотрим на последние данные социологических опросов", - сказал спикер по вопросам хода избирательной кампании штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112. Украина" во вторник вечером.

По его мнению, это подтверждают и дебаты, которые проводились в рамках предыдущих избирательных кампаний.

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"Были дебаты 2004 года, 2010 года, когда Янукович не пришел вообще на дебаты, тем не менее, тогда выборы выиграл именно он. Я могу привести пример 2014 года, когда у Петра Алексеевича (Порошенко – Ред.) не получилось встретиться с Юлией Владимировной (Тимошенко – Ред.). Правда, там не совсем понятно, почему это не получилось сделать. Тогда была риторика такая, что политикам есть чем заняться и, наверное, не стоиться "собачиться" в эфирах. Хотя я с ней не согласен, дебатировать, наверное, стоит. Это было бы правильно", - отметил Д.Разумков.

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Дебаты, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Выборы 2019: Второй тур.
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