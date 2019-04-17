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Среда, 17.04.2019
Парубий: Проукраинское и проевропейское большинство в парламенте сохранится
Парубий: Проукраинское и проевропейское большинство в парламенте сохранится
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Парубий: Проукраинское и проевропейское большинство в парламенте сохранится

Парубий: Проукраинское и проевропейское большинство в парламенте сохранится
04:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Парубий уверен, что проевропейское большинство в Раде сохранится.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий убежден, что в парламенте сохранится проевропейская большинство при любых обстоятельствах, кто бы ни стал Президентом.

Об этом Парубий сказал в интервью программе Drozdov на телеканале ZIK.

"Я не сомневаюсь, что, собственно, государственное большинство, проукраинское, проевропейское большинство в парламенте сохранится при любых обстоятельствах, кто бы ни был избран Президентом. И ключевые вопросы, касающиеся безопасности, гуманитарных вопросов, вопросов внешнеполитического выбора и обороны будут приниматься парламентом так, как принимались до этого", - подчеркнул Парубий.

Он добавил, что уверен в высоком уровне ответственности людей.

Председатель ВР выразил свое видение относительно того, какие полномочия должен иметь Президент, а какие - правительство и парламент.

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"Мое глубокое убеждение, что все вопросы экономические, социальные, развития, реформирования должны быть в парламенте и в правительстве. Но вопросы безопасности и иностранных дел - те, которые по Конституции должны быть прерогативой Президента, особенно во время ведения военных действий, я считаю, должны быть в руках Президента. То, что требует просто незамедлительных решений в случае агрессии, которая идет против Украины", - сказал Парубий.

Также, по мнению спикера, роль Верховной Рады и ее контрольные функции должны быть усилены. Он подчеркнул, что ВР должна принять законы о временных следственных комиссиях, о реформе парламента и распределении комитетов.

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