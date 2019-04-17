Порошенко доволен поддержкой ВСУ своей кандидатуры в первом туре выборов

Новости Украины: Порошенко заявил,что выиграл голосование в армии в первом туре.

Поддержку армией в первом туре президентских выборов Петр Порошенко считает оценкой своих действий в качестве Верховного главнокомандующего.

Об этом Президент Украины написал в Twitter.

"С гордостью сообщаю - голосование в первом туре в армии я выиграл. И для меня очень важна такая оценка меня не просто как Президента, а как Верховного Главнокомандующего. Особенно те, кто на фронте с 2014 - они воочию увидели, какое огромное расстояние прошли за это время ВСУ", - написал глава государства.

З гордістю повідомляю - голосування в першому турі в армії я виграв.І для мене дуже важлива така оцінка мене не просто як Президента, а як Верховного Головнокомандувача. Особливо ті, хто на фронті з 2014 - вони на власні очі побачили, яку величезну відстань пройшли за цей час ЗСУ — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 апреля 2019 г.

Кроме того, Президент заметил, что одна из его ошибок в том, что он "не слышит людей".

"Мы должны построить отношения доверия. Не слышать людей – очень опасно. Это была одна из моих ошибок, которую я должен признать и извиниться за нее", - написал Порошенко.