Парубий назвал дату, когда Рада может принять закон о языке

Новости Украины: Скорее всего, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада сможет принять 25 апреля.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что закон о функционировании украинского языка как государственного будет принят 25 апреля.

Об этом он сказал в интервью на телеканале ZIK во вторник вечером.

Говоря о "фундаментальных вещах бытия Украинского государства", спикер перечислил, в частности, вопросы церкви, НАТО, безвиза, сопротивление российской агрессии, а также "закон о языке, который мы примем в следующей пленарный четверг (25 апреля -ред.)".

Как сообщалось, Верховная Рада с 28 февраля рассматривает во втором чтении проекта закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д). К законопроекту подано более 2 тыс. поправок.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий прогнозирует завершение рассмотрения поправок 23 апреля. Следующая пленарная неделя состоится с 23 по 26 апреля.