Порошенко считает, что Семочко должен пройти полиграф

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко считает, что бывшего первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергей Семочко необходимо проверить на полиграф.

Действующий президент Украины Петр Порошенко в эфире ток-шоу считает, что бывший первый заместитель председателя Службы внешней разведки Сергей Семочко должен пройти полиграф.

Порошенко отметил, что кадровые изменения прошли в период между первым и вторым туром. По его словам, если люди высказывают такую оценку действиям власти, мы должны слышать людей и реагировать на это. По словам главы государства, главной задачей для власти сейчас является построение отношений доверия и если люди не доверяют тому или иному руководителю, не слышать людей - чрезвычайно опасно. Порошенко признал, что это и была его главная ошибка и он готов признать ее и извиниться.

По поводу Семочно, президент Украины отметил, что если общество не доверяет компетентному человеку, то он не имеет права проводить реформы. Он отметил, что знает много фактов из профессиональной деятельности Сергея Семочко, в том числе и о его эффективных разведывательных действиях на фронте. Но, в связи с тем, что он потерял доверие, президент Украины принял решение о его увольнении.

Порошенко добавил, что если существуют объективные и обоснованные претензии, тогда это причина для увольнения человека, чтобы он не препятствовал объективным расследованиям. Также, глава государства считает необходимым, чтобы чиновник прошел полиграф, который бы показал украинцам врет Семочко или нет. В завершение, Порошенко пообещал, что никого из его родственников или близких товарищей на руководящих должностях исполнительной службы не будет.