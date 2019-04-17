Скачать
Среда, 17.04.2019
Экс-нардепу и руководителю "Энергомережи" Крючкову избрана мера пересечения
Экс-нардепу и руководителю "Энергомережи" Крючкову избрана мера пересечения
Оккупанты 7 раз били по позициям ВСУ на Донбассе
Оккупанты 7 раз били по позициям ВСУ на Донбассе
Ингулец сенсационно обыграл Зарю и сыграет в финале Кубка Украины
Ингулец сенсационно обыграл Зарю и сыграет в финале Кубка Украины
"Я могу помочь женщинам": Маша Ефросинина запустила личный бренд
"Я могу помочь женщинам": Маша Ефросинина запустила личный бренд

У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков

У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
19:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков.

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призывает граждан активно идти голосовать во втором туре выборов президента 21 апреля и предлагает установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков.

"21 апреля приди и отдай голос; сделай селфи на фоне избирательного участка; загрузи его в онлайн-карты на сайте record2019.com", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского в Facebook.

При этом у В.Зеленского напомнили гражданам, что законом Украины запрещено делать фотографии в кабинках на избирательных участках и с бюллетенями. "Фото надо сделать у здания, где расположен ваш избирательный участок", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, ссылаясь на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), команда В.Зеленского указывает, что точно намерены голосовать во втором туре выборов президента Украины 21 апреля 54% украинцев, а остальные еще окончательно не определились.

"Мы должны сделать все, чтобы повысить явку избирателей на участки. Призывайте друзей и близких идти с вами, показывайте наши видео, рассказывайте о ценностях! Главная цель 21 апреля – прийти на участок. Каждый голос важен!" - призывают в команде В.Зеленского.

Напомним, Руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко записала обращение, в котором заявила, что кандидат в президенты Владимир Зеленский победит во втором туре выборов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Селфи, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ряде областей Украины ожидаются заморозки
02 Приметы и обряды на 17 апреля – День Осипа, Ольховые смотрины
03 Симптомы рака: ученые определили несколько явных признаков онкологии
04 Рецепт дня: овощной салат с рисом
05 Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Суспільне&quot; назвало 10 фактов о теледебатах
"Суспільне" назвало 10 фактов о теледебатах
СБУ остановила деятельность диверсионной группы РФ (Видео)
СБУ остановила деятельность диверсионной группы РФ (Видео)
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме-2019: дата и история
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме-2019
Упс: принц Чарльз случайно выдал крайний срок родов Меган Маркл
Упс: принц Чарльз случайно выдал крайний срок родов Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь