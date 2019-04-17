У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков

Новости Украины: Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков.

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призывает граждан активно идти голосовать во втором туре выборов президента 21 апреля и предлагает установить мировой рекорд селфи на фоне избирательных участков.

"21 апреля приди и отдай голос; сделай селфи на фоне избирательного участка; загрузи его в онлайн-карты на сайте record2019.com", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского в Facebook.

При этом у В.Зеленского напомнили гражданам, что законом Украины запрещено делать фотографии в кабинках на избирательных участках и с бюллетенями. "Фото надо сделать у здания, где расположен ваш избирательный участок", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, ссылаясь на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), команда В.Зеленского указывает, что точно намерены голосовать во втором туре выборов президента Украины 21 апреля 54% украинцев, а остальные еще окончательно не определились.

"Мы должны сделать все, чтобы повысить явку избирателей на участки. Призывайте друзей и близких идти с вами, показывайте наши видео, рассказывайте о ценностях! Главная цель 21 апреля – прийти на участок. Каждый голос важен!" - призывают в команде В.Зеленского.

Напомним, Руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко записала обращение, в котором заявила, что кандидат в президенты Владимир Зеленский победит во втором туре выборов.