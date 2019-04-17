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Тимошенко призывает Зеленского и Порошенко "прекратить политический передоз"

Тимошенко призывает Зеленского и Порошенко "прекратить политический передоз"
19:13 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Новости Украины: Экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко озвучила "объективную реальность" украинских выборов.

Руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко записала обращение, в котором заявила, что кандидат в президенты Владимир Зеленский победит во втором туре выборов.

Соответствующий ролик Тимошенко опубликовала в Facebook.

"Все думают о том, что один кандидат всех пугает, что после выборов президента будет Армагеддон, второй кандидат говорит о том, что после выборов все будет зашибись. Не будет ни первого ни второго. После 21 апреля наступит 22 апреля, но отношения людей будут разрушены. Нам надо это прекращать. Нам надо вернуться с политической войны, прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни", - сказала Тимошенко.

По ее словам, больше не нужно спрашивать, кого поддержать на выборах, потому что все очевидно.

"И больше не задавать вопрос, за кого голосовать во втором туре, потому что математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность и надо уже думать, как с этим жить дальше", - считает лидер "Батькивщины".

Дебаты Зеленского и Порошенко: главное

Напомним, представителей штабов кандидатов Зеленского и Порошенко пригласили в МВД для устранения разночтений в обеспечении безопасности на ”Олимпийском” во время дебатов.

Напомним, 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты, но они до сих пор спорят о времени и места их проведения: Зеленский зовет Порошенко прийти на стадион в 19:00, а Порошенко хочет провести дебаты в студии "Суспільного" телевидения в 20:00.

16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона 19 апреля - и Зеленский уже объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе. 

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Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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