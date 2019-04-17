Защита обжалует решения суда в отношении украинских моряков

Новости Украины: Суд в Москве продлил арест всем украинским морякам до конца июля, защита обжалует это решение.

Лефортовский суд Москвы продлил до конца июля сроки ареста 24 украинским морякам, арестованным после силового захвата российскими силовиками в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

"Постановлениями суда сроки содержания под стражей в отношении обвиняемых продлены до 24 июля и до 26 июля 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Заседания суда проходили в закрытом режиме по ходатайству прокуроров "для сохранения охраняемой законом тайны предварительного расследования".

"Постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении каждого военнопленного будут обжалованы нашими адвокатами в установленный законом трехдневный срок", - заявил по итогам слушаний координатор команды защиты моряков, адвокат Николай Полозов.